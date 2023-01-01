Последний астронавт. Дэвид Веллингтон (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Салли Дженсен была ведущим астронавтом НАСА, пока под ее руководством не закончилась катастрофой Марсианская миссия. Государственные космические программы закрылись. Преследуемая мыслями о своей неудаче, она живет, убежденная, что ее дни в космосе закончились. Дженсен ошибается. Крупный инопланетный объект вошел в Солнечную систему и движется прямым курсом к Земле. Он не отвечает на попытки выйти на связь. Не имея времени и возможностей, НАСА обращается к Салли Дженсен. Новая миссия началась. Но по мере того как объект раскрывает свои секреты, Дженсен и ее команда оказываются втянуты в отчаянную борьбе за выживание против холодного космического вакуума и чего-то гораздо, гораздо худшего…
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