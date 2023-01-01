Последнее свидание. Избранная проза. Иван Бунин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Последнее свидание. Избранная проза.» Ивана Бунина – великого русского писателя, классика мировой литературы. Иван Алексеевич Бунин – один из величайших мастеров лирической прозы, выдающийся поэт, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе (1933). Кровавые события революции 1917 года и последовавшей за ней гражданской войны заставили писателя эмигрировать во Францию. Основными темами зарубежного периода творчества Бунина стали любовь и воспоминания о Родине. В сборник вошли рассказы: –Антоновские яблоки; –Последнее свидание; –Грамматика любви; –Господин из Сан-Франциско; –Лёгкое дыхание; –Сны Чанга; –Тёмные аллеи; –Натали; –Чистый понедельник; –Часовня. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Последнее свидание слушать на видеосервисе Wink.