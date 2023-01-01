Последнее объятие Мамы. Франс де Вааль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта увлекательная, очень добрая аудиокнига, полная сострадания и прозрений в отношении эмоций и чувств животных, призывает к гуманному отношению к нашим соседям по планете, включая тех, «кого мы едим». Она помогает нам лучше понять нас самих, осознать свое место в этом мире и неразрывную связь со всеми живыми существами на планете. Новое произведение известного приматолога де Вааля – блестящего рассказчика, знатока поведения животных, популярного автора таких бестселлеров, как «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?», «Истоки морали. В поисках человеческого у приматов».



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