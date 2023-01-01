Последнее объятие Мамы. Чему нас учат эмоции животных. Франс де Вааль. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Одни в животных души не чают и готовы видеть в любых их проделках черты высшего интеллекта. Другие отказывают им не только в зачатках разума, но и в самой способности чувствовать. Правда, как всегда, посередине, и она сложнее, чем мы думали. Эмоциональный мир животных не просто не уступает человеческому в разнообразии: эмоции — то, что объединяет всех живых существ. У шимпанзе есть чувство юмора, грызунам знакома любовь до гроба, крысы обожают щекотку, рыбы могут впадать в депрессию. Все это не преувеличения, но лишь вершина огромного айсберга под названием «мир эмоций». То, что биологи уже узнали о нем, поразительно; то, что им только предстоит узнать, будоражит сознание. Прикоснитесь к этой удивительной науке!





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