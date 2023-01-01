Последнее объятие Мамы. Чему нас учат эмоции животных. Франс де Вааль. Ключевые идеи книги
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Последнее объятие Мамы. Чему нас учат эмоции животных. Франс де Вааль. Ключевые идеи книги

Последнее объятие Мамы. Чему нас учат эмоции животных. Франс де Вааль. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн48 мин16+

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Сюжет

Одни в животных души не чают и готовы видеть в любых их проделках черты высшего интеллекта. Другие отказывают им не только в зачатках разума, но и в самой способности чувствовать. Правда, как всегда, посередине, и она сложнее, чем мы думали. Эмоциональный мир животных не просто не уступает человеческому в разнообразии: эмоции — то, что объединяет всех живых существ. У шимпанзе есть чувство юмора, грызунам знакома любовь до гроба, крысы обожают щекотку, рыбы могут впадать в депрессию. Все это не преувеличения, но лишь вершина огромного айсберга под названием «мир эмоций». То, что биологи уже узнали о нем, поразительно; то, что им только предстоит узнать, будоражит сознание. Прикоснитесь к этой удивительной науке!

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