После трех уже поздно. Масару Ибука (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор этой удивительно доброй аудиокниги считает, что маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. Он размышляет об огромном влиянии на новорожденных окружающей среды и предлагает простые и понятные приемы обучения, способствующие раннему развитию ребенка. По его мнению, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. И главное в этом процессе – вовремя ввести новый опыт. Но только тот, кто рядом с ребенком изо дня в день, может распознать это «вовремя». Аудиокнига адресована всем мамам и папам, которые хотят открыть перед своими маленькими детьми новые прекрасные возможности.Предисловие к русскому изданию Предисловие автора Вступление к английскому изданию Часть 1. Потенциальные возможности ребенка Что может маленький ребенок Мозг ребенка может вместить безграничный объем информации Часть 2. Влияние раннего опыта Комната, лишенная стимуляторов, вредна для малыша Часть 3. Что полезно малышу Никогда не игнорируйте плач ребенка Нервозность родителей заразна Общение детей между собой надо поощрять Часть 3. Принципы воспитания. Стимулирование и стремление к порядку Детское воображение и фантазии развивают творческие способности Воспитание характера в младенчестве Успехи в одном деле дают уверенность в других делах Игрушки должны быть приятными на ощупь Часть 5. Чего не следует избегать. Взгляд в будущее Не прерывайте воспитание своего ребенка Послесловие



После трех уже поздно слушать на видеосервисе Wink.