После. Что околосмертный опыт может рассказать нам о жизни, смерти и том, что будет после. Брюс Грейсон. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Боюсь, что смерть лишит нас и загробной жизни», — мрачно сострил как-то польский писатель Станислав Ежи Лец. Да, все мы хотим верить в то, что Там что-то есть.

А 20% людей, оказавшихся при смерти, в этом уверены. Они пережили странный, загадочный опыт, который порой непросто даже описать словами.

Психиатр Брюс Грейсон исследует феномен околосмертных переживаний более 45 лет. Он дотошный скептик и вовсе не поклонник оккультизма. Странные переживания своих пациентов он изучает с сугубо научной точки зрения.

Как объяснить полет по тоннелю, встречи с умершими людьми и беседы с существами, подобными богам? В своей книге Грейсон рассказывает о том, что изменит ваши представления о жизни, смерти и сознании.



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