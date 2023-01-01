Порядок в Хаосе. Objective and Key Results (OKR). Константин Коптелов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как масштабировать компанию? Как ставить цели, когда все вокруг изменяется и надо быть очень гибким? Как контролировать в условиях текущего Хаоса? Как управлять творческими коллективами и сотрудниками?В книге автор рассказывает, как адаптировал под особенности пост-СНГ пространства методик�у управления по целям Objective and Key Results (OKR). Ее отличия от KPI. Разбирает примеры из практики и делится инструментами.Книга очень полезна владельцам бизнеса, руководителям, менеджерам.



Порядок в Хаосе слушать на видеосервисе Wink.