Порядок снаружи, спокойствие внутри. Легкий путь к гармонии. Гретхен Рубин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гретхен Рубин не понаслышке знает, что создание порядка может сделать нашу жизнь счастливее, продуктивнее и приятнее. Но для большинства универсальное решение и жесткие рекомендации не работают. Все потому, что мы все разные и у всех свои представления о том, что такое порядок и уют. В новой кн�иге Гретхен Рубин собрала более 100 советов и хитростей по наведению порядка дома и в жизни. Среди них каждый сможет найти то, что сработает именно в его случае, вдохновится на уборку и освободит место для счастья.



Порядок снаружи, спокойствие внутри слушать на видеосервисе Wink.