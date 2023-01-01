WinkАудиокнигиПортугальский без акцента. Начальный курс. Александр Ярушкин
Португальский без акцента. Начальный курс. Александр Ярушкин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки230 мин16+
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Тематический аудиоматериал к книге Португальский без акцента. Начальный курс Учебный курс «Португальский без акцента» предназначается для тех, кто хотел бы овладеть этим языком «с нуля» (уровень А1/А2 по Единой языковой шкале Совета Европы) и продолжить его изучение в дальнейшем на курсах ин�остранных языков или в учебных заведениях. В формате МР3 представлен большой фонетический материал. Тексты, диалоги и упражнения начитаны носителями португальского языка. Прослушивание диска – непременное условие овладения произносительными и интонационными навыками.
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