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Портретная галерея. Выпуск 8. Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература153 мин12+
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Сюжет
Известный писатель, поэт и литературовед Дмитрий Быков является также автором увлекательных, психологически точных портретов-эссе о творческих знаменитых людях. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу, записанную на студии «Ардис», в которую вошли рассказы о Вере Инбер, Фeдоре Достоевском, В�ладимире Тендрякове, Трумене Капоте, Константине Симонове.
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