Портретная галерея. Выпуск 8. Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Известный писатель, поэт и литературовед Дмитрий Быков является также автором увлекательных, психологически точных портретов-эссе о творческих знаменитых людях. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу, записанную на студии «Ардис», в которую вошли рассказы о Вере Инбер, Фeдоре Достоевском, В�ладимире Тендрякове, Трумене Капоте, Константине Симонове.



Портретная галерея слушать на видеосервисе Wink.