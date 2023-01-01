Портретная галерея. Выпуск 8. Дмитрий Быков
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Портретная галерея. Выпуск 8. Дмитрий Быков

Портретная галерея. Выпуск 8. Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература153 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Известный писатель, поэт и литературовед Дмитрий Быков является также автором увлекательных, психологически точных портретов-эссе о творческих знаменитых людях. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу, записанную на студии «Ардис», в которую вошли рассказы о Вере Инбер, Фeдоре Достоевском, Владимире Тендрякове, Трумене Капоте, Константине Симонове.

Портретная галерея слушать на видеосервисе Wink.

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