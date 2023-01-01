Портрет Дориана Грея / The Picture of Dorian Gray. Оскар Уайльд (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта. Оскар Уайльд (1854-1900) – всемирно известный писатель, классик английской литературы. Философский роман «Портрет Дориана Грея» (1891) – единственное крупное прозаическое произведение Уайльда. Роман посвящен бессмертным темам морали и нравственности, любви и ненависти, физической и духовной красоты, поэтому и в наши дни он не теряет своей актуальности.



Портрет Дориана Грея / The Picture of Dorian Gray слушать на видеосервисе Wink.