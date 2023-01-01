Портрет Дориана Грея / The Picture of Dorian Gray. Оскар Уайльд (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. В книге представлена адаптация известного романа английского писателя Оскара Уайльда. Роман «Портрет Дориана Грея» и по сей день поражает читателей удивительным сочетанием простоты и почти прозрачности сюжетных линий, яркой образности и глубочайшей философской метафорики. Образ главного героя и перипетии его судьбы заставляют нас задуматься о том, что призрачные идеалы внешней красоты часто уводят человека от понимания красоты истинной, делают его беззащитным перед искушениями, заставляют совершать ошибки и даже серьёзные проступки. Текст романа адаптирован до уровня Intermediate. Книга адресована учащимся 10–11 классов школ, лицеев и гимназий.



Портрет Дориана Грея / The Picture of Dorian Gray слушать на видеосервисе Wink.