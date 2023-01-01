Портрет дамы с жемчугами. Кан Кикути
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Портрет дамы с жемчугами. Кан Кикути

Портрет дамы с жемчугами. Кан Кикути (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература646 мин16+

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О книге

В силу сложившихся традиций на протяжении веков уделом женщины считались ведение домашнего хозяйства и воспитание детей, а ее поведение регламентировалось строгими нормами морали. Особенно ярко это проявлялось в странах Восточной Азии, в том числе и в Японии. Тем удивительнее сюжет романа «Портрет дамы с жемчугами», главная героиня которого решила доказать себе и всему обществу, что женщина способна на гораздо большее. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, она не сдалась на милость судьбы, а бросила ей вызов и призвав на помощь всю свою красоту, хитрость и обаяние, ступила на тропу войны за свою независимость и равноправие. Не пропустите новую аудиоверсию романа японского «Льва Толстого» – Кикути Кан в прочтении Заслуженного артиста РФ – Сергея Чонишвили. Издается при поддержке общества российско-японской дружбы.

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Жанр
Классика, Зарубежная литература
Время
646 мин / 10:46

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