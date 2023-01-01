Портфелем по башке. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сын Марии Гусевой Денис недавно перенес тяжелую операцию – у мальчика было сложное врожденное косоглазие. Из-за этого его постоянно дразнили одноклассники. После операции Денис настоял на переходе в новую школу, где никто не знал о его проблемах со здоровьем. И вот однажды в новой школе, именно в тот день, когда Маша с сыном должны были пойти на очередную консультацию к офтальмологу, Дениса ударила портфелем по голове одноклассница – хулиганка и забияка, дочка физрука Сонька Бурякова. В порыве гнева Маша ударила девочку. За дочь заступился находящийся рядом на спортплощадке отец – Станислав. Нечаянно оттолкнул Машу, и та упала в грязь. А вскоре на школьном сайте появилась фотография упавшей Маши и стоящего рядом Станислава. Подпись к фотографии гласила: “Учитель физкультуры отрабатывает приёмы карате на родителях учеников”… Одноклассники решили, что эта порочащая любимого всеми физрука фотография – дело рук Гусевых. На Дениса опять началась травля – ему объявили бойкот. Только одноклассница Нина Лапикова, явно не равнодушная к Денису, не участвовала в травле и всячески поддерживала Дениса. Маша решила разобраться в истории с фотографией, но Денис категорически запретил матери приходить в школу – он не хотел, чтобы его считали хлюпиком. Однажды около своего подъезда Маша застала драку Сони и Нины. Соня требовала, чтобы Нина отстала от Дениса. Она извинилась перед Машей за то, что ударила Дениса – это была просто шутка! Возмущению Маши не было предела – из-за такой «шутки» ее сын чуть не лишился зрения! Однако и Денис начал оправдывать Соню перед матерью. Оказалось, что девочка очень нравится Денису. Кроме того, Денис был уверен, что фотографию могла сделать и вывесить на сайт именно Нина – она тогда тоже была на спортплощадке. Вскоре подозрения Дениса подтвердились. Нина призналась, что хотела рассорить Дениса с противной Буряковой, которая и так – «звезда» класса. Маша извинилась перед Станиславом и пообещала рассказать директору о том, что случилось на самом деле. А Соня взялась «подтягивать» Дениса по физкультуре.



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