Портфелем по башке. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Портфелем по башке. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Портфелем по башке. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Сын Марии Гусевой Денис недавно перенес тяжелую операцию – у мальчика было сложное врожденное косоглазие. Из-за этого его постоянно дразнили одноклассники. После операции Денис настоял на переходе в новую школу, где никто не знал о его проблемах со здоровьем. И вот однажды в новой школе, именно в тот день, когда Маша с сыном должны были пойти на очередную консультацию к офтальмологу, Дениса ударила портфелем по голове одноклассница – хулиганка и забияка, дочка физрука Сонька Бурякова. В порыве гнева Маша ударила девочку. За дочь заступился находящийся рядом на спортплощадке отец – Станислав. Нечаянно оттолкнул Машу, и та упала в грязь. А вскоре на школьном сайте появилась фотография упавшей Маши и стоящего рядом Станислава. Подпись к фотографии гласила: “Учитель физкультуры отрабатывает приёмы карате на родителях учеников”… Одноклассники решили, что эта порочащая любимого всеми физрука фотография – дело рук Гусевых. На Дениса опять началась травля – ему объявили бойкот. Только одноклассница Нина Лапикова, явно не равнодушная к Денису, не участвовала в травле и всячески поддерживала Дениса. Маша решила разобраться в истории с фотографией, но Денис категорически запретил матери приходить в школу – он не хотел, чтобы его считали хлюпиком. Однажды около своего подъезда Маша застала драку Сони и Нины. Соня требовала, чтобы Нина отстала от Дениса. Она извинилась перед Машей за то, что ударила Дениса – это была просто шутка! Возмущению Маши не было предела – из-за такой «шутки» ее сын чуть не лишился зрения! Однако и Денис начал оправдывать Соню перед матерью. Оказалось, что девочка очень нравится Денису. Кроме того, Денис был уверен, что фотографию могла сделать и вывесить на сайт именно Нина – она тогда тоже была на спортплощадке. Вскоре подозрения Дениса подтвердились. Нина призналась, что хотела рассорить Дениса с противной Буряковой, которая и так – «звезда» класса. Маша извинилась перед Станиславом и пообещала рассказать директору о том, что случилось на самом деле. А Соня взялась «подтягивать» Дениса по физкультуре.

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