Порт. Александр Куприн (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Мы остановились в самом центре марсельского порта, и даже сама наша гостиница носила название „Hotel du port“. Это мрачное, узкое, страшно высокое здание, с каменными узкими винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посредине, стоптанные миллионами ног. На этих лестницах, даже среди дня, так темно, что приходится подниматься наверх со свечкой. Посетителями гостиницы бывают по большой части матросы, штурманы и боцманы, кажется, всех флагов и всех наций мира…»



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