Порочный отель. Мэри Лэй
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Порочный отель. Мэри Лэй

Порочный отель. Мэри Лэй (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Любовные романы, Эротика18+

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Сюжет

В поисках материала для горяченького сюжета я устроилась администратором в отель с грязной репутацией. Политики, музыканты, известные личности со всей страны приезжают сюда, чтобы предаться любовным утехам. И все шло по моему идеальному плану, пока я не влюбилась в директора этого порочного места, самого мерзкого и отвратительного мужчину на свете. Содержит нецензурную брань.

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