Порочный отель. Мэри Лэй (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

В поисках материала для горяченького сюжета я устроилась администратором в отель с грязной репутацией. Политики, музыканты, известные личности со всей страны приезжают сюда, чтобы предаться любовным утехам. И все шло по моему идеальному плану, пока я не влюбилась в директора этого порочного �места, самого мерзкого и отвратительного мужчину на свете. Содержит нецензурную брань.



Порочный отель слушать на видеосервисе Wink.