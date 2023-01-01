WinkАудиокнигиПорочны�й отель. Мэри Лэй
Порочный отель. Мэри Лэй (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Любовные романы, Эротика18+
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Сюжет
В поисках материала для горяченького сюжета я устроилась администратором в отель с грязной репутацией. Политики, музыканты, известные личности со всей страны приезжают сюда, чтобы предаться любовным утехам. И все шло по моему идеальному плану, пока я не влюбилась в директора этого порочного �места, самого мерзкого и отвратительного мужчину на свете. Содержит нецензурную брань.
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