WinkАудиокнигиПопытка к бегству. Аркадий и Борис Стругацкие
Попытка к бегству. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1962) слушать онлайн
1962, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика270 мин12+
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Сюжет
Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. Двое молодых людей собираются лететь в отпуск на космический курорт. Внезапно к ним присоединяется таинственный пассажир по имени Саул. По его просьбе герои меняют маршрут и высаживаются на безымянной планете, где царит дремучее средневековье со страшными и жестокими законами тирании, рабства, концлагерей…
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