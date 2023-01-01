Попытка к бегству. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1962) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. Двое молодых людей собираются лететь в отпуск на космический курорт. Внезапно к ним присоединяется таинственный пассажир по имени Саул. По его просьбе герои меняют маршрут и высаживаются на безымянной планете, где царит дремучее средневековье со страшными и жестокими законами тирании, рабства, концлагерей…



Попытка к бегству слушать на видеосервисе Wink.