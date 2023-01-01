Популярная психология. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Некоторые думают, что наша жизнь – игра, а люди в ней – актеры. На самом деле она часто играет с нами, как шариком от пинг-понга, а наше сознание становится не союзником, а противником. Насколько способен человек управлять собой, контролировать себя, доверять себе? Может ли он избавиться от своих фобий, маний, безумных страстей и негативных эмоций? И что нужно сделать, чтобы победить в себе эту опасную и непредсказуемую стихию? Бывает, что достаточно совета близких, а в иных случаях и без психолога не обойтись. Надеемся, что аудиокнига «Популярная психология» поможет вам не только разобраться в психологии человека, но и применить полученные знания на практике.



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