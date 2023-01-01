Попробуйте еще раз! Полное руководство по достижению счастья и успеха. Эд Майлетт. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"Многие люди уверены, что их жизнь зависит от самых разных факторов: богатого (или бедного) папы, образования, женитьбы или фазы луны. И какие бы шансы ни появлялись на нашем пути, внутренние настройки не позволят нам ими воспользоваться — ведь мы про себя уже «все знаем».

Марк мечта�ет стать богатым — иметь большой дом, яхту и не меньше 10 миллионов на счетах. Но пока он внутренне не решит, что стоит этих 10 миллионов, богатства ему не видать. Даже если он вдруг выиграет в лотерею или получит наследство, деньги быстро утекут сквозь пальцы.

Как же научиться правильно устанавливать внутренние настройки? Как добиться успеха, если привычка считать себя неудачником в нас уже слишком укоренилась. Нужно просто попробовать еще раз!"





Попробуйте еще раз! Полное руководство по достижению счастья и успеха слушать на видеосервисе Wink.