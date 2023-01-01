Понимать детей. Путеводитель по теории привязанности Гордона Ньюфелда. Дагмар Нойброннер (книга, 2020) слушать онлайн

Книга Дагмар Нойброннер представляет собой краткий, но емкий и наглядный обзор модели привязанности, разработанной канадским психологом Гордоном Ньюфелдом. Будучи преподавателем Института Ньюфелда, Дагмар не только в полной мере владеет теорией, но и, обладая природной интуицией и образованием в сфере естественных наук, в структурированной и доступной форме излагает ее читателю. Большая заслуга модели, разработанной Гордоном Ньюфелдом, заключается в том, что она помогает родителям вновь обрести доверие к собственному внутреннему компасу, она как карта, благодаря которой становятся понятны чувства, процессы развития, эмоции и потребности ребенка. Это позволяет родителям увидеть возможные ошибки в развитии, проблемы и способы их разрешения, понять, почему ребенок ведет себя тем или иным образом. Книга помогает не только увидеть целостную картину развития личности, но и, используя новые знания в повседневной жизни, пройти вместе и рядом с ребенком по этому пути, становясь его гидом и надежным спутником.



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