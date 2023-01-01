Помятые цветы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Помятые цветы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Помятые цветы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

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О книге

20-летняя Олеся Скворцова не хотела торопиться замуж за жениха –Павла Крошина, которого два года ждала из армии. Психолог посоветовал поделиться с Павлом своими опасениями и отложить свадьбу. Но уговаривать Павла Олесе не пришлось, сам Павел стал все время куда-то исчезать. Олеся разозлилась на жениха и отправилась в кино с сокурсником –Денисом, по дороге домой Денис ее поцеловал, а на утро на институтской практике изнасиловал девушку. Вскоре Олеся узнала, что беременна от Дениса, мать Олеси посоветовала ей забыть обо всем и поскорее выйти замуж за Павла. Но перед свадьбой Олеся поняла, что не могла врать Павлу, она слишком сильно его любила и призналась в том, что произошло. Павел отменил свадьбу, подрался с Денисом за что и «загремел» в милицию. Олесе удалось убедить Дениса забрать заявление из милиции, но Павел ее все равно не простил. В день свадьбы Паша позвонил Олесе и попросил выйти к нему во двор, на улице он признался, что любит ее, и предложил выйти за него замуж, ребенка Паша пообещал признать своим. Олеся согласилась.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
26 мин / 00:26

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