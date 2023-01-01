WinkАудиокнигиПоминки по Финнегану. Глава 1 – Падение Финнегана. Джеймс Джойс
Поминки по Финнегану. Глава 1 – Падение Финнегана. Джеймс Джойс (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Иностранные языки, Классика18+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
В переводе быв сохранен оригинальный синтаксис, чтение невооруженным глазом может давать томительный крен в чертногусломку. Потому аудио будет хорошим подспорьем, зачитанное переводчиком самим на сим не одну свору псов съев.
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