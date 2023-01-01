Поминки по Финнегану. Глава 1 – Падение Финнегана. Джеймс Джойс (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В переводе быв сохранен оригинальный синтаксис, чтение невооруженным глазом может давать томительный крен в чертногусломку. Потому аудио будет хорошим подспорьем, зачитанное переводчиком самим на сим не одну свору псов съев.



Поминки по Финнегану слушать на видеосервисе Wink.