Сюжет

Что делать, если ваша семья – вдали от дома, от всего привычного и родного, и перед Рождеством у вас нет даже eлки? Можно нарядить ветку полыни: нарезать бахрому из старой изорванной книжки, налепить из теста барашков, курочек, лошадок. Украшения хоть и неяркие, чeрно-белые, но очень красивые! Пятилетняя Марийхе знает: на тарелке под такой eлкой утром обязательно найдeтся подарок, ведь она весь год хорошо… ну, почти хорошо себя вела. Рождество остаeтся праздником всегда – даже на незнакомой сибирской земле, куда Марийхе с семьeй отправили с началом войны. Детская память сохраняет лишь обрывочные воспоминания, лишь фрагменты родительских объяснений о том, как и почему так произошло. Тяжeлая поступь истории приглушена, девочка едва слышит еe – и запоминает тихие моменты радости, мгновения будничных огорчений, хрупкие образы, на первый взгляд, ничего не говорящие об эпохе 1940-х. Марийхе, еe сестры Мина и Лиля, их мама, тeтя Юзефина с сыном Теодором, друзья и соседи по Ровнополью – русские немцы. И хотя они, как объяснял девочкам папа, «хорошие немцы», а не «фашисты», дальше жить в родных местах им запрещено: вдруг перейдут на сторону противника? Каким бы испытанием для семьи ни был переезд, справиться помогают добрые люди – такие есть в любой местности, в любом народе, в любое время. Послушайте книгу известной детской писательницы Ольги Колпаковой и почувствуйте детскую веру в чудо, которую не истребят никакие вихри исторических перемен!



Полынная елка слушать на видеосервисе Wink.