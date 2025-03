Полупризнание. Хидэо Екояма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Абсолютный бестселлер в Японии. Продано 1 500 000 экземпляров книги. Лучший японский детективный роман 2003 года. На основе романа снят лучший фильм 2005 года по версии Японской киноакадемии. Убийца признался. Все улики налицо. Но расследование только начинается… Скандал?.. Позор?.. Катастрофа?.. Нет, все еще хуже. Инспектор японской полиции совершил убийство – задушил свою жену, причем по ее собственной просьбе. При этом сам не покончил жизнь самоубийством, чтобы спасти свою честь, а совершил явку с повинной. В Стране Восходящего солнца такое невозможно представить. Поэтому и полиция, и прокуратура, и суд стремятся как можно скорее закрыть это токсичное дело и хоть как-то сохранить лицо. В конце концов, все ясно – преступник сознался, улик более чем достаточно… Но есть одно важное «но». Между убийством и явкой с повинной прошло целых два дня, о которых преступник наотрез отказывается говорить. При этом выяснилось, что он, оставив тело жены, куда-то уезжал. Куда и зачем? Что происходило в это время? Что скрывает убийца? На эти вопросы пытаются ответить шесть человек: следователь, прокурор, адвокат, журналист, судья и тюремный надзиратель… «Екояма – настоящий мастер». – The New York Times Book Review «Проза Екоямы кристально ясна сюжет… абсолютно правдоподобен и убедителен». – Bookpage «Екояма обладает той неуловимой чертой, которая отличает первоклассного романиста: умением сразу привлечь внимание читателей и уже больше не отпускать его». – The Washington Post



