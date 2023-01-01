Половой гигант. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Половой гигант. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Половой гигант. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

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О книге

Измена любимого мужа причинила боль Рите Проскуриной, и женщина обратилась за помощью к психоаналитику. Он помог ей советом, как справиться с ситуацией, и Рита решилась на откровенный разговор с мужем. Муж утверждал, что встречался со своей дочерью от первого брака, а не с любовницей, и Рита поверила бы ему, если бы не узнала, что это не так. Тогда муж поклялся ей, что любит только ее одну и бросит любовницу. Рита не знала, верить ему или нет. И только психоаналитик помог ей разобраться в происходящем. Мало того, что никакой измены со стороны мужа не было, так и саму ситуацию спровоцировала сама Рита, когда решила спросить совета у подруги по поводу интимных проблем мужа. Подруга все рассказала своему супругу, и чтобы спасти свою мужскую репутацию среди друзей муж Риты сделал вид, что у него есть любовница. Выяснив это на приеме у психоаналитика, Рита воспользовалась его советом и при помощи той же подруги восстановила репутацию мужа.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
26 мин / 00:26

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