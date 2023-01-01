Полный вперед! Дайте волю Видению властвовать в вашей работе и вашей судьбе. Кен Бланшар,Джесси Стоунер (книга, 2020) слушать онлайн

К.Бланшар и Дж.Стоунер в увлекательной притче « Полный вперед!» рассказывают о том, как преобразовать свою жизнь и сделать так, чтобы каждый день приносил радость и вел к намеченной цели. Аудиокнига дарит нам вдохновенную и трогательную историю отношений двух людей, которые вместе создали Виден�ие и для своей компании, и для собственной жизни. Уроки этой книги просты и удивительно полезны. Они помогут овладеть всей мощью Видения, чтобы добиться успеха в бизнесе, увлечь им сердца, умы всех и каждого в вашей компании, а самое главное – найти собственное Видение и жить в согласии с ним каждый день.



Полный вперед! Дайте волю Видению властвовать в вашей работе и вашей судьбе слушать на видеосервисе Wink.