Полный апгрейд. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Люба Юртова влюбилась в своего коллегу Руслана, но он флиртовал с секретаршей Надей и не обращал внимания на Любу. Перед отпуском Люба дала себе слово, что изменится и заставит Руслана обратить на нее внимание. Сказано-сделано. После отпуска Люба вернулась преображенной – стройной и ухоженной. Она уже предвкушала, как Руслан «упадет в обморок», увидев ее, но ничего подобного не произошло. Едва она пришла, Руслан попросил ее остаться после работы и закончить его отчет. Люба решила уволиться. Она пришла с заявлением к новому начальнику фирмы Ивану Ефремову. Но он не подписал ее заявления и неожиданно предложил возглавить отдел. Получив повышение, Люба сосредоточилась на новых обязанностях, постаравшись забыть о своих чувствах к Руслану. Между тем, Руслан, наконец, стал проявлять к Любе интерес. Вскоре наступил день рождения Любы. Коллеги приготовили ей сюрприз – накрыли стол. В разгар праздника пришла секретарша Надя со стенгазетой. Она с улыбкой сообщила, что они с Русланом «всю ночь рисовали» сюрприз для Любы. Общий смысл шаржей в стенгазете сводился к тому, что раньше Люба много ела и была плохим работником, а когда взялась за себя и перестала есть, у нее появилось время для работы, и она сразу получила повышение. Люба была в отчаянии, но Иван объяснил ей, что Надя нарисовала эту стенгазету из зависти. Иван пригласил Любу в кино. Она согласилась. Однако свидание не удалось, Люба все время думала о Руслане и не обращала внимания на Ивана. Руслан заметил, что начальник ухаживает за Любой и… стал ее ревновать. Он примчался к Любе, признался ей в своих чувствах и остался до утра. На следующий день Люба и Руслан пришли на работу вместе. Их увидела Надя, она устроила скандал Руслану. Оказалось, что Наде он соврал, будто ночевал у своих родителей. Люба поняла, что Руслан лживый и ненадежный мужчина, она прогнала его. Расстроенная Люба вновь пришла с заявлением об уходе к Ивану, надеясь, что он остановит ее, но начальник легко согласился с ее увольнением. Любе пришлось уйти. Она никак не могла найти работу и страдала из-за того, что не смогла объясниться с Иваном. Спустя короткое время, Иван сам пришел к ней и предложил стать его партнером. Он ушел из фирмы и решил организовать свое дело. Люба согласилась на его предложение после того, как Иван объяснил ей, что любит ее.



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