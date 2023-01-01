Полное собрание сочинений. Том 18. Материализм и эмпириокритицизм. Владимир Ленин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ленин умер 21-го января 1924, эта истина созвучна той, что указана в [приведeнной Лениным в данном труде] цитате из «Анти-Дюринга» Энгельса о том, «что Наполеон действительно умер 5-го мая 1821 года и что считать эту истину опровержимой в будущем нелепо». Французский император, вознeсшийся к вершинам власти благодаря Великой французской революции (а точнее факт его смерти), упоминается несколько раз в контексте антиидеалистической (антирелигиозной) полемики произведения. Ленин с восторгом рассказывает в книге о современных ему научных достижениях, как о фактах подтверждающих, что непознаваемой «вещи-в-себе» приходит конец. Он выступает против теории субъекта и объекта, как порождения фидеизма (поповщины) так веско, что и спустя век его тезисы звучат актуально и по прежнему обличают идеализм, господствующий сегодня в академической философии. «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» – главная работа В. И. Ленина по философии, более того это его политическая платформа! Он постулирует здесь различие «двух основных линий в философии» материализма и идеализма. Отбросив «профессорскую галиматью, это квазиученое шутовство в костюме терминологии» Ленин аргументирует, что сознание является высшей формой (продуктом) материи, а именно мозга. Ленин решительно отвергает жалкие попытки однопартийцев примирить религию и науку. Ленин умер 21-го января 1924 и это истина. Ленин умер, но дело его живeт и это неопровержимо. Пролетарии всех стран, соеди...Слушайте книгу.



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