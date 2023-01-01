Полное руководство по переговорам. Пять шагов для создания долгосрочного партнерства. Мелисса Дэвис
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Полное руководство по переговорам. Пять шагов для создания долгосрочного партнерства. Мелисса Дэвис

Полное руководство по переговорам. Пять шагов для создания долгосрочного партнерства. Мелисса Дэвис (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература534 мин12+

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Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Правильно проведенные переговоры ведут к устойчивым партнерским отношениям, помогают обеим сторонам достичь более высоких целей, чем они могли бы достичь в одиночку, и позволяют компаниям избегать конфликтов. В этой книге описан простой и эффективный метод ведения переговоров как лично, так и виртуально. Автор предлагает испытанный и проверенный пятишаговый процесс переговоров по долгосрочным соглашениям с примерами из наилучшей практики, контрольными примерами и инструментами. Это полностью практическое руководство отражает более чем 25-летний опыт автора по ведению переговоров в различных ситуациях. Цель его – дать вам уверенность в ведении переговоров по любому контракту или соглашению, независимо от их масштаба. Используя подход, ориентированный на решения, который сосредоточен на предпочтительных результатах, а не на конфликтах, и на том, чтобы задавать вопросы и слушать другую сторону, а не пытаться убедить или навязать свою игру, эта прагматичная книга поможет вам создать свой профиль как этичного и уважаемого участника переговоров. Последовательно проводя читателя от контекстуального анализа и подготовки к достижению цели до осознания важности коммуникации и реализации соглашений, автор четко описывает инструментарий и навыки, необходимые для влияния на результат переговоров.

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