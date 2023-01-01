Полное руководство по методам, принципам и навыкам персонального коучинга. Джули Старр (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Бестселлер Джули Стар, переведенный на многие языки, входит в список рекомендованной литературы для коучинговых программ, во всем мире признан одним из самых полных и авторитетных руководств по коучингу. Эта книга – лучшее практическое руководство по коучингу, которое сочетает в себе принципы, навыки, методы и стили коучинга, наряду с подробным перечнем основных инструментов коучинга. Оно проливает свет на все этапы коучинга – от первой встречи с клиентом до завершения процесса. Это полное руководство по коучингу, включая различные модели, подходы, примеры, советы и рекомендации.



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