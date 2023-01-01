Полковники из МУРа. Николай Леонов,Алексей Макеев
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Полковники из МУРа. Николай Леонов,Алексей Макеев

Полковники из МУРа. Николай Леонов,Алексей Макеев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы16+

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Сюжет

Это убийство произошло чуть ли не на глазах полковника Гурова: человека в белом костюме буквально изрешетили пулями. Злополучный белый костюм и стал той деталью, за которую ухватились полковники-сыскари Гуров и Крячко. Ведь это уже не первая жертва, облаченная в столь приметный прикид. Что стоит за этим? Кто играет в такие жестокие и бессмысленные на первый взгляд игры? Чтобы узнать это, одному из бывалых оперов придется надеть белоснежный костюм и погулять по вечерним улицам…

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