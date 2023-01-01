WinkАудиокнигиПолковники из МУРа. Николай Леонов,Алексей Макеев
Полковники из МУРа. Николай Леонов,Алексей Макеев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Это убийство произошло чуть ли не на глазах полковника Гурова: человека в белом костюме буквально изрешетили пулями. Злополучный белый костюм и стал той деталью, за которую ухватились полковники-сыскари Гуров и Крячко. Ведь это уже не первая жертва, облаченная в столь приметный прикид. Что ст�оит за этим? Кто играет в такие жестокие и бессмысленные на первый взгляд игры? Чтобы узнать это, одному из бывалых оперов придется надеть белоснежный костюм и погулять по вечерним улицам…
Полковники из МУРа слушать на видеосервисе Wink.