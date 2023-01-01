Полковник советской разведки. Алексей Ростовцев
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Полковник советской разведки. Алексей Ростовцев

Полковник советской разведки. Алексей Ростовцев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы, Нон-фикшн449 мин18+

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О книге

Алексей Александрович Ростовцев – полковник в отставке, прослуживший в советской разведке четверть века, из них шестнадцать лет – за рубежом писатель, автор многих книг и публикаций, член Союза писателей России. «…Контрразведка и разведка дали мне неисчерпаемый материал для моих литературных экзерсисов на всю оставшуюся жизнь. В моих рассказах – жестокая правда оперативной работы, которую надо делать чистыми руками. Из соображений конспирации я заменил клички агентов, установочные данные фигурантов, сместил временные и пространственные рамки событий. Всe остальное – правда…» Александр Ростовцев, полковник советской разведки

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Жанр
Детективы, Нон-фикшн
Время
449 мин / 07:29

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