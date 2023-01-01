Полігон (історія однієї любові). Новела. Олесь Терентійович Гончар (книга, 2019) слушать онлайн

Аудіокнига з новелою «Полігон» із роману Олеся Гончара «Тронка». Здавалося б льотчику ніколи не може замінити земля небо. Головний герой через проблеми із здоров’ям був списаний на землю, і призначений начальником полігону. На думку героя все в його житті закінчилося. В таврійські степи відмовилася їхати і родина. Не дивлячись на це він залишився вірний своїй присязі, і виконав наказ очолити полігон. Там зустрічає нову жінку, у них народжується донька. Але полігон, був наче чужинською чорною плямою серед мальовничого українського степу. Новела переповнена символів. Для того, щоб це техногенне місце перестало існувати, воно наче потребувало жертву, якою стала дитина начальника полігону Уралова. Все докладно Ви почуєте у новелі «Полігон» із роману Олеся Гончара «Тронка». Серед інших новел з роману «Тронка» Олеся Гончара ви почуєте: Ти – літай Азбука Морзе Червона торпеда Лукія, голова робіткому Мамайчуки Передчуття океану Пікетажистка Капітан Дорошенко Залізний острів Тут багато неба Полігон (Історія однієї любові) Тронка



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