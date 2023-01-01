Полет длиною в жизнь. Алла Крутая (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В детстве у меня было три мечты: преподавать музыку, стать журналистом и написать книгу. Взрослея, возникали другие, но эти три оставались главными. Я получила музыкальное образование и преподавала 10 лет в музыкальной школе. Пятнадцать лет была верна тележурналистике. За годы работы на телевидении познакомилась с выдающимися современниками, каждая встреча с которыми оставила неизгладимый след в моей душе. И, наконец, книга… Все началось со звонка замечательному актеру, режиссеру, сценаристу, писателю Борису Мирзе. «Мечтаю написать сценарий. Научите меня, пожалуйста». Он дал мне задание: описать двор дома, в котором я жила в детстве. Я начала писать. И писала до тех пор, пока не закончила книгу. Воспоминания нахлынули, обступили со всех сторон, не давали спать и думать о другом. Я была счастлива, когда писала эту книгу, пусть не все воспоминания приятны. Это моя жизнь: очень разная – в чем-то счастливая, в чем-то не очень. Но моя.



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