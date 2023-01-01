Полчаса до счастья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вдовец Кирилл Демин влюбился в молодую девушку Марию и решил познакомить ее с сыном. Но Никита категорически возражает против того, чтобы его отец женился на Маше – он говорит, что Маша в свое время ушла из университета в модельное агентство и ходили слухи о том, что она пользовалась покровительством богатых мужчин. Никита и бывшая теща Анастасия Владимировна убеждают Кирилла, что Маша не любит его, ей нужны лишь его деньги и квартира. В душу Кирилла начинают закрадываться подозрения, его не устраивает, что Маша работает стюардессой. Однажды Кирилл видит, как Маша целует молодого парня. Маша убеждает его, что это был ее однокурсник. Маша рассказывает, что Анастасия Владимировна предлагала ей деньги и просила оставить Кирилла. Кирилл просит Машу пойти с ним в ЗАГС и подать заявление. Маша переезжает к Кириллу, а возмущенный Никита уходит жить к бабушке. Вскоре Анастасия Владимировна приглашает Кирилла к себе. Никита показывает отцу фотографию Маши на сайте одного модельного агентства, занимающегося секс-услугами. Анастасия Владимировна убеждает Кирилла, что Маша – элитная проститутка. Кирилл просит объяснений у Маши. Та говорит, что стала работать в агентстве после смерти матери и ушла оттуда после первого же сомнительного предложения. Вскоре Кирилл застает дома Никиту, который пристает к полуодетой Маше. Никита уверяет отца, что Маша сама соблазняла его. Кирилл обвиняет Машу в распущенности, Маша уходит от него. У Кирилла начинается депрессия. Родные, видя, как страдает Кирилл, раскаиваются в том, что наговаривали на Машу. Сын просит прощения у отца. Кирилл говорит, что в этот день должна была состояться его регистрация. Никита уговаривает отца поехать к Маше и объясниться с ней, но она сама возвращается к Кириллу.



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