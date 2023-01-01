Покушение на Тесея. Кир Булычев (книга, 1994) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман из цикла книг Кира Булычева про агента Интергалактической полиции Кору Орват. Агент Интерпола Кора Орват выполняет особой важности задание: сохранить жизнь принцу Густаву из государства Рагоза, которого гигантские по мощности компьютеры перенесли в Древнюю Грецию в облике Тесея.



Покушение на Тесея слушать на видеосервисе Wink.