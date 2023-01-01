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Покушение на Тесея. Кир Булычев (книга, 1994) слушать онлайн
1994, Аудиокнига
Фантастика, Юмор1183 мин12+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» представляет роман из цикла книг Кира Булычева про агента Интергалактической полиции Кору Орват. Агент Интерпола Кора Орват выполняет особой важности задание: сохранить жизнь принцу Густаву из государства Рагоза, которого гигантские по мощности компьютеры перенесли в Древнюю Грецию в облике Тесея.
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