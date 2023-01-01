Покорение Плассана. Эмиль Золя (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Покорение Плассана» (1874 г.) – четвёртый роман Эмиля Золя из цикла «Ругон-Маккары», посвящённого представителям одной семьи, жившей в годы Второй империи – периоде диктата Наполеона III. Во многих отношениях эта книга является продолжением первого романа цикла. Действие снова происходит в вымышленном прованском городе Плассан, а его сюжет вращается вокруг попытки приезжего аббата Фожа подчинить себе весь город. «Свирепая страстность под добродушной внешностью» – так охарактеризовал тон романа Гюстав Флобер.



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