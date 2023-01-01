Похвалите меня. Как перестать зависеть от чужого мнения и обрести уверенность в себе. Джеймс Рапсон,Крейг Инглиш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стремление непременно понравиться окружающим, даже в ущерб себе, хроническая тревожность и неуверенность в себе, заниженная самооценка, беспокойство о том, что подумают другие, встречаются у современных мужчин и женщин настолько часто, что это можно считать эпидемией XXI века. Несмотря на то, что все эти проблемы очень сильно портят нам жизнь, мы редко заостряем на них внимание, так как считаем, что это просто особенности нашей личности, с которыми ничего не поделаешь. Авторы этой книги провели обширное исследование, выявили первопричины подобных проблем и считают, что даже их запущенные формы поддаются корректировке. Они описали семь революционных практик трансформирующегося человека, которые помогут вам измениться, поверить в себя, обрести гармонию в личной жизни и стать счастливым.



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