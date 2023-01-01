Похождения своевольного персонажа. Роман-фантасмагория. Елена Андреева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"Что бы ты ни делал, ты делаешь себя" гласит восточная мудрость. Она может проявиться в жизни каждого человека самым непредсказуемым образом. Маститый профессор после ссоры с женой, всерьез занявшейся живописью, как считает муж, в ущерб семье, берется писать роман, в котором собирается изложить свою концепцию идеальной семейной жизни. Но его персонаж, неудачливый дизайнер и несостоявшаяся невеста Инга, не хочет вписываться в сюжет и начинает жить своей жизнью. Автор в попытках совладать со своевольным персонажем открывает в себе давно «затертые» жизнью таланты, что помогает ему по-новому взглянуть на выбор другого человека и самому сделать «новый старт». А Инга, пройдя через смешные и грустные перипетии, научилась понимать «многослойность» человека, сумела возродить свою мечту, на которой уже было «поставила крест», и начала прокладывать свой путь в жизни.В книге встречается упоминание нетрадиционных сексуальных установок, но это не является пропагандой.



Похождения своевольного персонажа слушать на видеосервисе Wink.