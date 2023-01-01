Пока медведица на небе. Юлия Ефимова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Страшная война не проходит бесследно. Она эхом доносится из прошлого, даже в наше мирное время, заставляя выбирать между светом и тьмой. Именно перед таким выбором она поставила и Карла, по воле судьбы случайно оказавшегося втянутым в водоворот страшных событий. В суматохе происходящего очен�ь легко потерять ориентир и свернуть с верного пути, но Карл уверен, пока медведица на небе, все будет хорошо. Оформление обложки CANVA.



Пока медведица на небе слушать на видеосервисе Wink.