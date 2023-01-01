WinkАудиокнигиПока медведица на небе. Юлия Ефимова
Пока медведица на небе. Юлия Ефимова (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Детективы, Любовные романы18+
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Сюжет
Страшная война не проходит бесследно. Она эхом доносится из прошлого, даже в наше мирное время, заставляя выбирать между светом и тьмой. Именно перед таким выбором она поставила и Карла, по воле судьбы случайно оказавшегося втянутым в водоворот страшных событий. В суматохе происходящего очен�ь легко потерять ориентир и свернуть с верного пути, но Карл уверен, пока медведица на небе, все будет хорошо. Оформление обложки CANVA.
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