WinkАудиокнигиПока гром не грянет…. Марина Серова
Пока гром не грянет…. Марина Серова (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Детективы216 мин16+
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О книге
Театральная прима Алевтина Скоробогатова в панике! Преследующий ее сексуальный маньяк от записок пере шел к действиям. Пробравшись на квартиру актрисы, он облил ее постель кровью. А вскоре в гримерной Алевтины находят белого голубя с отрезанной головой и записку: «Ты – моя голубка». Скоробогатова уверена, что спасти ее от безумств маньяка может только телохранитель Евгения Охотникова.
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