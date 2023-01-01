Пока гром не грянет…. Марина Серова
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Пока гром не грянет…. Марина Серова

Пока гром не грянет…. Марина Серова (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Детективы216 мин16+
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О книге

Театральная прима Алевтина Скоробогатова в панике! Преследующий ее сексуальный маньяк от записок пере шел к действиям. Пробравшись на квартиру актрисы, он облил ее постель кровью. А вскоре в гримерной Алевтины находят белого голубя с отрезанной головой и записку: «Ты – моя голубка». Скоробогатова уверена, что спасти ее от безумств маньяка может только телохранитель Евгения Охотникова.

Пока гром не грянет… слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Детективы
Время
216 мин / 03:36

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