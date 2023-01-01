Погода – это мы. Джонатан Сафран Фоер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый день, что мы провели на Земле, вел к настоящему моменту. Технический прогресс, промышленная революция, формирование потребительского общества – все это вызвало изменения климата, которые теперь угрожают нашей жизни. Через призму собственного опыта – и масштабного опыта всего человечества – Джонатан Сафран Фоер смотрит на современный мир и побуждает открыть глаза вместе с ним. «Погода – это мы» – пронзительный, громкий, автобиографичный роман. Он столь же о личности, сколь и о коллективной силе людей. Ведь на самом деле если наше пребывание вызвало настолько страшные последствия, то стоит лишь пожелать – и одно слаженное усилие станет шагом к их устранению. Фоер уверен: спасти планету под силу каждому из нас. Что мы предпримем ради лучшего будущего? «Книга Джонатана Сафрана Фоера изменила меня, превратив из вегана с двадцатилетним стажем в вегана-активиста». – Натали Портман [Джонатан Сафран Фоер] «Заслуживает места среди величайших философов». – Los Angeles Times



Погода – это мы слушать на видеосервисе Wink.