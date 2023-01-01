Погадай на жениха, ведьма!. Александра Черчень (книга, 2020) слушать онлайн

«Погадай на жениха, ведьма!» – фантастический роман Александры Черчень, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. «Погадай на жениха», – говорили они! «Найди свою судьбу», – вещали подружки после литра выпитой медовухи! Медовухи, честно стыренной из кладовой завхоза, между прочим. Я-то честно погадала, но… но гадание явно пошло не по плану. То ли боги прогневались, то ли я что-то криво сделала, но вот уже как два дня я умудряюсь влипать исключительно в неприятности. И даже моя Жожо чует, что это все только предвестники тотального кабздеца. Жожо – это мой ручной фамильяр, а не то, что вы подумали.



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