Поэзия Серебряного века. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Конец XIX начало XX века стали для всей русской культуры и особенно для поэзии периодом настоящего расцвета, получившего в последствии название «Серебряного века». Это явление представляло собой небывалый культурный подъем, напряжение творческих сил, наступивший в России после народнического периода, отмеченного позитивизмом и утилитарным подходом к жизни и искусству. Именно в это время появилось множество поэтических течений и новых имен, впоследствии составивших элиту русской литературы. В сборник вошли следующие произведения: А. К. Толстой «История государства Российского» трек 1 В.С. Курочкин «Знаки препинания» трек 2 Д. Минаев «Король и шут» трек 3 Л.Н. Трефолев «Буйное вече» трек 4 Л. Н. Трефолев «Пиита» трек 5 В.С. Соловьев «Своевременное воспоминание» трек 6 А.А. Блок «Поэты» трек 7 Тэффи «Мой черный карлик» трек 8 Тэффи «Бедный Азра» трек 9 П.П. Потемник «Некоторые желания кузины моей Нюры» трек 10 В.С. Лихачев «Поэзия и проза» трек 11 А. Бухов «Что я написал бы…» трек 12 В. Воинов «Мы» трек 13 Н.Я. Агнивцев «Сказка о трех..» трек 14 Н.Я. Агнивцев «Брат Антоний» трек 15 С. Черный «Эпиграф» трек 16



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