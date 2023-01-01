Поэзия русского эроса. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мы многим обязаны веку Просвещения. Именно тогда сложилась ситуация сосуществования двух типов поэзии: высокая, серьезная, официальная, державная и ерничающая, непечатная, вовсю матерящаяся. Причем вторая издевательски пародировала первую, передразнивая ее патетический тон и в то же время перенасыщая стихотворный текст низкой, бранной лексикой. В этом сборнике вас ждут аудиоверсии произведений, которые до недавнего времени считались крамольными, неприличными, ужасными и развратными – и тем не менее принадлежали к российской изящной словесности – без всяких оговорок и условий. Более того, эти произведения составляют сокровищницу русской классической эротической литературы. Также не пропустите сборник «Поэзия русского эроса-2»



Поэзия русского эроса слушать на видеосервисе Wink.