Поездка в Полесье. Иван Тургенев (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева «Поездка в Полесье». Книга прочитана популярным артистом, телеведущим, режиссером и актером дубляжа Павлом Конышевым. "Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет – вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братий может исчезнуть с лица земли – и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность – и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни; ему легче в этом мире, им самим созданном, здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значенье и в свою силу." И.С. Тургенев, «Поездка в Полесье»



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