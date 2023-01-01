Поэмы, стихи. Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Школьная библиотека" предлагает вам послушать стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова, а также его поэмы. По силе восприятия действительности, чувств, эмоций, по языковой выразительности, по смелости мысли поэзия Лермонтова не имеет аналогов в русской литературе. А его описания дикой природы Кавказа позволяют воочию увидеть всю красоту этих гор. "



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