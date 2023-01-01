Поэма Границы миров. Стихи. Антон Владимирович Ноздрин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Поэма – фэнтези по мотивам славянских легенд и мифов. Описывает путешествие главного героя Егора между мирами Яви, Нави и Прави. В пути он встречает славянских богов (Перуна, Ладу, Велеса, Мару, Сварога, Макошь, Кощея, Даждьбога и многих других). От них он узнаёт о том, как был создан современный �мир, куда уходят души после смерти и кто отвечает за их перерождение в мире Яви (На земле). В ходе своего путешествия он преодолевает много испытаний, завершает путь духовного развития, обретает новых друзей и в итоге, пройдя чудесные миры иномирья, получает заслуженную награду. Избранные стихи за 2021-2022 годы.



Поэма Границы миров слушать на видеосервисе Wink.