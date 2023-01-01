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Поединок. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика538 мин12+
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Сюжет
Службу подпоручика Юрия Ромашова нельзя было назвать гладкой. Постоянные стычки с офицерами, насмешки, порицание и недовольство командования. Все это не добавляло оптимизма в жизнь молодого офицера. Он чувствовал себя одиноко и подавлено. Последний каплей стала гибель солдата в одной из рот. Это происшествие повлекло за собой волну пьянства. Во время попойки между Ромашовым и его сослуживцем Николаевым разгорелся конфликт, который повлек за собой дуэль.
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