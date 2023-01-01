Подземные тайны. Сборник (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Всем загадкам подземного мира нет числа. Что ищет человек в таинственном, но далеко не сказочном, а скорее полном опасностей подземном мире? Чем привлекает его темное, практически непознанное нутро Земли? Сходством с его собственной душой? Подземный мир – это terra incognita (неизвестная земля). Изучают его бесстрашные первопроходцы, знатоки своего дела – путешественники, геологи, археологи, спелеологи, биологи, историки. Этот мир таит много неизученного и непонятного. Это царство тишины и мрака, которое живет своей жизнью. Рассказ о самых интересных находках ученых ждет вас в этой аудиокниге.



Подземные тайны слушать на видеосервисе Wink.